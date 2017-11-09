В Пензе 22 ноября представят обновленную экспозицию музея одной картины Культура

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Премьера художественно-документального фильма «Портрета милые черты», посвященного полотну «Девочки-сестры» Ивана Макарова, состоится в музее одной картины Пензы в среду, 22 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

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Он пояснил, что картина, перед демонстрацией которой будет транслироваться фильм, пробудет на экспозиции в течение года.

Директор учреждения добавил, что предпремьерный показ, на котором будет присутствовать, в частности, съемочная группа во главе с режиссером и автором сценария Ларисой Трушиной, состоится в предстоящую пятницу, 10 ноября, что позволит обсудить фильм и в случае необходимости доработать его.

«Предыдущая картина «Княжна Тараканова» еще пользуется популярностью, поэтому после того как мы ее вернем на свое место в галерею, мы еще несколько недель, а то и месяцев будем по выходным дням продолжать «Встречи с одной картиной», — отметил собеседник агентства.

По словам Кирилла Застрожного, следующее полотно, по которому будут снимать фильм, чтобы затем демонстрировать его в музее, еще не определено.

«Различные варианты есть, в том числе мы периодически проводим анкетирование. Выявить какого-то лидера сложно, перечень весьма разнообразный — кто-то [хочет увидеть] Айвазовского, кто-то Репина, кто-то Шишкина, кто-то Куинджи, кто-то Лентулова», — сказал он.

Руководитель галереи отметил, что после трех работ в одном жанре подряд — портрета Варвары Римской-Корсаковой, картин «Княжна Тараканова» и «Девочки-сестры» — будет логично выбрать что-то другое, например, работу с батальными сценами.

Полотно «Девочки-сестры» написано в 1879 году академиком живописи Иваном Макаровым.

Парный портрет изображает сестер Елизавету и Наталью Араповых, дочерей пензенского помещика Николая Арапова и родных внучек Натальи Пушкиной-Ланской — вдовы Александра Пушкина.

В роли ведущего в фильме выступил Павел Тачков, в образе художника Ивана Макарова снялся Сергей Дрожжилов, Наталью Пушкину-Ланскую сыграла Елена Ушкина.

Съемки проходили в залах пензенской картинной галереи и в Наровчате, где находилось имение Николая Арапова.