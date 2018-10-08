Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» пройдет 7–9 декабря Культура

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» пройдет 7–9 декабря.

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Прием заявок на участие в мероприятии, которое состоится в киноконцертном зале «Пенза», продлится по 15 ноября.

В рамках фестиваля будет организована выставка-ярмарка работ народных умельцев. Также планируется определить лучший ярмарочный стенд.

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Кроме того, состоится конкурс мастерства по различным направлениям народных художественных промыслов и видам ремесел. Его организаторами являются министерство культуры и туризма Пензенской области, краеведческий музей и ремесленная палата региона.

Состязание будет проводиться в форме открытого для публики зрелищного действа. Участникам предстоит в режиме реального времени создать работу на заданную тему.

Согласно положению конкурса, победители будут определены в номинациях «Керамика», «Роспись по дереву», «Игрушка», «Изделия из бересты, лозы, дерева», «Прочие виды народных художественных промыслов и ремесел».

В каждой из них отметят трех лауреатов, которые получат денежную премию в размере 10 тыс. рублей.

После подведения итогов все работы останутся в фонде фестиваля «Пенза — сердце мастерства».