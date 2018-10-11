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В Пензе с начала года читатели передали в дар городским библиотекам более 2 тыс. книг

14:11 | 11.10.2018 | Культура

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Читатели передали в дар библиотекам Пензы более 2 тыс. книг с начала 2018 года, еще 270 поступило от епархии, 151 — от депутатов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила редактор организационно-методического отдела центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского Елена Лобанкина.

В Пензе с начала года читатели передали в дар городским библиотекам более 2 тыс. книг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что прием художественной литературы для детей и взрослых организован в рамках постоянно действующей акции «Подари книгу библиотеке».

«Акции идут локально. В той или иной библиотеке есть свой читательский актив, особенно в тех, которые расположены в спальных районах. Когда дети вырастают, книги остаются. Таким образом детская литература попадает к нам, это коллекция книг из читающих пензенских семей. Если говорить о взрослой литературе, то сейчас многие разбирают библиотеки своих родителей и выбрасывают иногда книжные шкафы, забитые до отказа», — пояснила собеседница агентства.

Елена Лобанкина добавила, что в числе последних поступлений есть издания, переданные в дар местными писателями и поэтами: сборник стихов «Королевство манной каши» Ольги Коршуновой, книги «Искатели счастья» и «Свет радости» Ольги Слеповой и другие.

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