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Пензенские библиотекари представят свой опыт на всероссийской конференции

14:55 | 11.10.2018 | Культура

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Пензенская делегация примет участие во II всероссийской научно-педагогической конференции «Растим читателя: педагогика детского и подросткового чтения», которая пройдет в российской государственной детской библиотеке в Москве 12 и 13 октября.

Пензенские библиотекари представят свой опыт на всероссийской конференции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» редактор организационно-методического отдела центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского Елена Лобанкина, специалисты из Пензы представят коллегам опыт работы с детьми на открытых площадках в рамках проекта «Литературный привал».

«Кроме того, мы поделимся наработками в области взаимодействия с детскими садами и школами, а также проведем мастер-класс «Ребенок и книга. Встреча в городе», ориентированный на ведущих специалистов в области детского чтения. Предполагается, что он будет транслироваться в онлайн-режиме», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что еще один доклад «Библиотека и школа. Новый формат просветительства» будет посвящен системным продуктам для школьников.

«Например, сейчас на базе муниципальных библиотек Пензы любой школьник может заняться исследовательской работой», — сказала Елена Лобанкина.

Организаторами научно-практической конференции «Растим читателя: педагогика детского и подросткового чтения» выступают российская государственная детская библиотека совместно с Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Темой конференции в 2018 году станет взаимодействие библиотек с организациями, занимающимися продвижением детского чтения.

В мероприятии примут участие специалисты библиотек, образовательных организаций, музеев, театров, издательств, книжных магазинов, а также детские писатели, сообщества волонтеров и родителей.

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