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Гран-при фестиваля «Время театра» в Сызрани получили пензенские артисты

09:04 | 15.10.2018 | Культура

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Сызрань, 15 октября 2018. PenzaNews. Актеры пензенского «Театра доктора Дапертутто» удостоены гран-при первого межрегионального фестиваля имени А.Н. Толстого «Время театра» в Сызрани за социальную драму «Дневник Анны Франк online».

Гран-при фестиваля «Время театра» в Сызрани получили пензенские артисты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка построена на материалах, взятых из интернет-пространства. В спектакле нет диалогов, и приводятся мысли людей, в основном молодежи, которые они высказывают о «Дневнике Анны Франк».

Кроме того, материалом для постановки стали выдержки из книги-автобиографии.

Помимо пензенских артистов, в фестивале «Время театра», посвященном 100-летию сызранского драматического театра, свои спектакли показали представители Сызрани, Тольятти, Самары, Саранска, а также актеры из Дании, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

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