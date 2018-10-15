Гран-при фестиваля «Время театра» в Сызрани получили пензенские артисты Культура

Сызрань, 15 октября 2018. PenzaNews. Актеры пензенского «Театра доктора Дапертутто» удостоены гран-при первого межрегионального фестиваля имени А.Н. Толстого «Время театра» в Сызрани за социальную драму «Дневник Анны Франк online».

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Постановка построена на материалах, взятых из интернет-пространства. В спектакле нет диалогов, и приводятся мысли людей, в основном молодежи, которые они высказывают о «Дневнике Анны Франк».

Кроме того, материалом для постановки стали выдержки из книги-автобиографии.

Помимо пензенских артистов, в фестивале «Время театра», посвященном 100-летию сызранского драматического театра, свои спектакли показали представители Сызрани, Тольятти, Самары, Саранска, а также актеры из Дании, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.