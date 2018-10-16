В пензенскую областную библиотеку поступила книга о храмах и монастырях Иссинского района Культура

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Книга историка и краеведа Александра Дворжанского «Гонение на православие в пензенском крае. Выпуск 3. Исcинский район» поступила в областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

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Она подготовлена на основе документов государственного архива Пензенской области, связанных с Иссинским районом. Также в издание включена информация из материалов архива регионального управления ФСБ России, опубликованных в книге «Праведный верою жив будет. Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову».

Третий выпуск продолжает собой порайонную серию книг, посвященных периоду церкви, ознаменовавшемуся закрытием и уничтожением храмов и репрессиями в отношении клириков и мирян. В фонде библиотеки уже есть издания по Мокшанскому и Никольскому районам.

Книга иллюстрирована архивными и современными фотографиями, сообщается на сайте учреждения культуры.