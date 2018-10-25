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По итогам конкурса выбрано три лучших слогана о Пензенской области

14:42 | 25.10.2018 | Культура

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Три лучших варианта слогана, посвященного 80-летию Пензенской области, выбрано по результатам регионального конкурса.

По итогам конкурса выбрано три лучших слогана о Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В возрастной категории «6–9 лет» победила учащаяся школы села Синодского Шемышейского района Анастасия Конкина. Она предложила слоган «Пензенская область, ты моя гордость!»

Среди участников в возрасте 10–13 лет члены жюри отдали предпочтение воспитаннице центра детского творчества Шемышейского района Владе Никишиной за слоган «58 регион — это лучшие люди! Сурский край был, есть и будет!»

Третий вариант отобран среди предложений школьников в возрасте 14–17 лет. Победу одержал ученик из села Вьюнки Наровчатского района Владислав Каменев. Он предложил слоган «Пензенская область — родина наша! Сделаем ее краше!»

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего в конкурсе приняли участие более 250 детей и подростков из Пензы, Заречного, Кузнецка, Башмаковского, Спасского, Бековского, Белинского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Никольского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского и Шемышейского районов.

На конкурс принимались лозунги и девизы, содержащие сжатую и эффектную формулировку основной информации о родном крае, его традициях, обычаях.

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