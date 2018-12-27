Пензенский архитектор подверг критике подсветку картинной галереи Культура

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Подсветка здания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого не подходит к его архитектуре и портит внешний вид. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал сооснователь архитектурного бюро «Вещь!» Евгений Кутай.

Фото: Евгений Кутай

«Недавно была смонтирована подсветка на здании картинной галереи имени К.А. Савицкого. Оно спроектировано петербургским архитектором Александром фон Гогеном, является памятником. Стены здания имеют сдержанную и выверенную пластику. Элементы подсветки — серые гофрированные кабель-каналы, источники света бросаются в глаза на фоне светлой плоскости фасада, спорят с архитектурой здания. Такое решение можно назвать вандализмом», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, при такой сложной архитектуре лучшим вариантом было бы разместить источники света не на самом здании, а на прилегающей территории — в газоне или на опорах.

Фото: Евгений Кутай

«Таким образом здание можно было бы осветить целиком, поэтому важно привлекать архитекторов для составления проектов освещения. На данный момент идет установка подсветки на еще одном памятнике — губернаторском доме. По его фасаду также прокладывают уродливые кабель-каналы», — добавил Евгений Кутай.

Он уточнил, что в целом при разработке подсветки здания следует учитывать несколько факторов, в частности, важно подобрать тип подсветки, соответствующий архитектуре, понять, какие элементы необходимо высветить, а какие могут оставаться в тени.

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На фасаде пензенской картинной галереи смонтирована подсветка

«Может быть линейная подсветка вдоль карниза, которая равномерным светом заливает весь фасад. Может быть подсвечен только главный элемент фасада. В соответствии со стилем и местом архитектурного сооружения в пространстве, принимается своя архитектурная подсветка. Классические здания, как правило, принято подсвечивать методом негатива. Данный вопрос глубоко изучен, например, нашим земляком Михаилом Червяковым в 2012 году в Московском архитектурном институте защищена кандидатская диссертация», — отметил сооснователь АБ «Вещь!»

Евгений Кутай отметил, что важно, чтобы элементы подсветки не бросались в глаза и не спорили с архитектурной здания.

«Идеальный вариант, когда элементы подсветки не располагаются на самом здании», — сказал он.