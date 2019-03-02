Пензенский журнал «Сура» вышел в новом формате Культура

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Презентация первого в 2019 году номера литературного журнала «Сура», представленного в новом формате, состоялась в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

«Как известно, количество переходит в качество! Более крупный формат, большая площадь страницы позволят нам использовать эти изменения для того, чтобы вам было удобнее читать текст. Шрифт стал более крупным. Более крупными стали и фотографии, и портреты авторов «Суры», и иллюстрации, и копии документов, и рисунки», — отметил главный реактор журнала Борис Шигин.

Как сообщается на сайте областной библиотеки, теперь в «Суре» печатаются не только пензенские писатели, но и авторы из 10 стран мира и 45 городов России.

Кроме того, в журнале появились новые рубрики «Год театра» и «Культурный туризм». В 2019 году темами журнала станут юбилеи Александра Радищева, Ивана Крылова, Михаила Загоскина и Всеволода Мейерхольда.

Третий номер станет тематическим. Он представит читателям лучшие публикации в честь 100-летия писателя Даниила Гранина.