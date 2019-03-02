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Пензенские библиотекари подготовили выставку в честь Универсиады в Красноярске

14:54 | 02.03.2019 | Культура

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Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Книжная выставка подготовлена в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в честь XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, которая стартует в субботу, 2 марта.

Пензенские библиотекари подготовили выставку в честь Универсиады в Красноярске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она размещена в зале имени В.Г. Белинского.

На выставке представлены книги по зимним видам соревнований, которые будут проходить на универсиаде — хоккей, фигурное катание, сноуборд и другим.

Кроме этого, все посетители выставки смогут познакомиться с историей универсиады, узнать о фирменных знаках и талисмане XXIX всемирной зимней универсиады.

Выставка будет доступна до дня закрытия универсиады 12 марта, сообщается на сайте учреждения культуры.

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Универсиада — международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). В отличие от четырехлетнего олимпийского цикла, эти состязания проводятся каждые два года.

К участию в них допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске состоится со 2 по 12 марта.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее с шайбой и мячом, шорт-треке.

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