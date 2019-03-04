Вход в пензенскую картинную галерею и ее филиалы 8 марта будет для женщин бесплатным Культура

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Женщины смогут бесплатно посетить основной корпус пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого и ее филиалы — музей одной картины, губернаторский дом и никольский музей стекла — в предстоящую пятницу, 8 марта.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, в музее одной картины по предварительной записи пройдет два бесплатных показа картины Ильи Репина «Портрет священника Петрова» в сопровождении художественно-документального фильма «Непостижимый Репин».

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В главном корпусе галереи можно будет ознакомиться с коллекцией произведений искусства XVII–XXI веков, выставкой картин Раисы и Екатерины Лебедевых и Михаила Трункова «Продолжение традиций», а также с экспозицией работ пензенского мариниста Александра Заикина «Время. Море. Корабли».

В губернаторском доме для бесплатного просмотра доступна постоянная экспозиция «Губернский город Пенза», персональные выставки Юноны Астаховой, Александра Фадеева и Марии Корольковой, а также репродукции художников-модернистов начала ХХ века.

Кроме того, посетителям предлагается осмотреть основную экспозицию в никольском филиале галереи. На ней можно ознакомиться с изделиями никольско-бахметевского завода, коллекцией западноевропейского стекла и предметами, полученными музеем в дар.