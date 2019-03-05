Пятерым покорителям столба на Масленицу в Пензе подарят петухов Культура

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Пятеро смельчаков, которые покорят столб во время масленичных гуляний в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 10 марта, получат в качестве приза петухов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заказали пять петухов […] специально у предпринимателей. Из года в год мы с ними сотрудничаем. Они уже знают, что к Масленице нам нужно вырастить хороших добротных петухов», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. заместителя директора ЦПКиО по культурно-досуговой работе Екатерина Шумилкина.

Читайте также

В центральном парке Пензы к Масленице подготовили чучела весом 700 кг

Она пояснила, что петухи будут доставлены в парк непосредственно в день проведения праздника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского станет основным местом народных гуляний на Масленицу в Пензе.

Праздничные мероприятия начнутся в 12.00, а сожжение чучела весом 400 кг намечено на 19.00.

На период гуляний будет приостановлено движение по участку улицы Карла Маркса, прилегающему к парку.