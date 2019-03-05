В центральном парке Пензы к Масленице подготовили чучела весом 700 кг Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенского центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского подготовили два чучела общим весом 700 кг для сожжения в предстоящее воскресенье, 10 марта, на празднике по случаю Масленицы в ЦПКиО и его филиале — детском парке.

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Пока они хранятся в центральном парке на заднем дворе. Фигуры отличаются только размером. Из-за того, что лица выполнены из папье-маше, «головы» временно укрыли от дождя пакетами.

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. заместителя директора центрального парка культуры и отдыха по культурно-досуговой работе Екатерина Шумилкина, в ЦПКиО чучело будет сожжено в 19.00, а в детском парке — в 17.00.

«В этом году в первом подразделении она [кукла Масленица] будет весить 400 кг, в детском парке — 300 кг», — уточнила собеседница агентства.

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По ее словам, технология изготовления проверена временем и из года в год остается неизменной.

«В 1993 году эту технологию изготовления придумала наш бывший художник Кондратьева Наталья Ивановна. С тех пор кукла изготавливается только по такой технологии. Это исключительно сухое прессованное сено. Это очень много сухого картона, который очень плотно обматывается проволокой», — пояснила Екатерина Шумилкина, добавив, что также в качестве наполнителя используются елки, оставшиеся у сотрудников и посетителей после Нового года.

Она уточнила, что эскиз одежды чучела главный художник парка каждый раз придумывает заново.

«Например, в Год экологии оно было зеленое. Сейчас Год театра. Мы решили отойти от излюбленного «гороха». Из веселой и нарядной решили ее сделать, скажем так, фундаментальной и добротной», — сказала собеседница агентства.