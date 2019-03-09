В пензенской областной библиотеке покажут классику советского кинематографа Культура

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Известные советские фильмы включены в программу кинопоказов, которые организованы в фойе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель отдела по связям с общественностью библиотеки Инна Харчева, серия мероприятий в первую очередь ориентирована на родителей, ожидающих детей, которые занимаются в кружках и клубах развития, организованных в учреждении.

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«Мы выбрали семейные фильмы, проверенные временем, которые, мы надеемся, будут интересны посетителям», — пояснила собеседница агентства.

Картины демонстрируются со вторника по пятницу с 16.00 до 20.00 и по субботам с 11.00 до 13.00.

Согласно афише, до конца марта будут показаны фильмы «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота», «Сказка о потерянном времени», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Белое солнце пустыни», «Марья-искусница», «Алые паруса», а также «Руслан и Людмила».

Помимо советских фильмов, можно будет увидеть современный российский фильм «Частное пионерское».

Специально ко Дню защиты Земли в афишу включена зарубежная картина «Освободите Вилли».