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В Пензе впервые пройдет фестиваль особого театра

09:58 | 10.03.2019 | Культура

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Первый открытый городской фестиваль особого театра «Сами» для маломобильных групп населения состоится в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 15 марта.

В Пензе впервые пройдет фестиваль особого театра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению о мероприятии, его название расшифровывается как «Смелые, активные, мобильные, инициативные».

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На фестивале будут представлены театральные кружки и секции, театры моды, пантомимы и другие объединения, в которых занимаются творчеством люди с ограниченными возможностями здоровья.

Зрителям будут показаны инсценировки, моноспектакли, драматические и литературно-музыкальные композиции.

Ожидается, что в центре внимания будут такие ценности, как доброта, милосердие, гостеприимство, честь, достоинство, любовь и уважение к старшему поколению.

Одной из задач мероприятия является укрепление сотрудничества между региональными, муниципальными и иными обществами инвалидов.

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