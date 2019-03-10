В Пензе впервые пройдет фестиваль особого театра
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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Первый открытый городской фестиваль особого театра «Сами» для маломобильных групп населения состоится в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 15 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Согласно положению о мероприятии, его название расшифровывается как «Смелые, активные, мобильные, инициативные».
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На фестивале будут представлены театральные кружки и секции, театры моды, пантомимы и другие объединения, в которых занимаются творчеством люди с ограниченными возможностями здоровья.
Зрителям будут показаны инсценировки, моноспектакли, драматические и литературно-музыкальные композиции.
Ожидается, что в центре внимания будут такие ценности, как доброта, милосердие, гостеприимство, честь, достоинство, любовь и уважение к старшему поколению.
Одной из задач мероприятия является укрепление сотрудничества между региональными, муниципальными и иными обществами инвалидов.