В Пензе пройдет фестиваль видеофильмов приемных семей
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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Прием работ на областной творческий фестиваль видеофильмов и слайд-шоу приемных семей «Тепло моего дома» стартовал в Пензе в пятницу, 1 марта, и продлится по 30 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Его организаторами выступила региональная общественная организация приемных родителей «Обретенное счастье» при поддержке реготделения «Единой России», министерства образования области, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и «Благовеста».
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также к вопросам профилактики социального сиротства.
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Кроме того, с помощью фестиваля планируется выявить и поощрить социально активные замещающие семьи, повысить их престиж, а также распространить положительный опыт.
К участию допускаются приемные семьи Пензенской области, не пробовавшие свои силы в предыдущем фестивале, имеющие опыт воспитания приемных детей не менее двух лет и добившиеся хороших результатов.
Видеоролик или слайд-шоу должен быть рассчитан на 5–8 минут. Он может быть представлен как домашним архивом, так и постановочными съемками.
В видео предлагается ответить на вопросы о том, каким образом в семьи попали приемные дети и как они живут сейчас.
Материалы будут приниматься на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Подведение итогов состоится 20 сентября.