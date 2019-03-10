В Пензенской области в июне состоится историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» Культура

Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Второй межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» состоится в селе Даншино Белинского района Пензенской области 16 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, на нем вновь выступят русский народный хор имени Октября Гришина, ансамбль «Воронежские девчата» и солисты ансамбля «Кабардинка».

Также участниками фестиваля станут рязанский хор имени Е.Г. Попова, московский казачий хор, ансамбли «Торама» и «Поместье», самобытные творческие коллективы Пензенской области.

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Будет работать «Улица мастеров», в рамках которой планируется организовать выставку-продажу изделий народных промыслов и мастер-классы для всех желающих.

Зрители увидят показ народных мордовских костюмов из Мордовии, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей. Каждый желающий сможет сфотографироваться в них в интерьере мордовской избы.

Ожидается, что на площадке фестиваля состоится выставка работ пензенских фотографов, отражающая самобытность народов, проживающих на территории региона.

У посетителей будет возможность попробовать блюда не только мордовской кухни, но и всех национальностей и народов проживающих на территории области. Для детей намечено предусмотреть работу зоопарка и аттракционов.

Предполагается, что будет организован подвоз гостей фестиваля туристическими автобусами из Пензы, Саратова, Тамбова.