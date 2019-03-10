EN
15:39:44 Воскресенье, 10 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в июне состоится историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest»

11:20 | 10.03.2019 | Культура

Печать

Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Второй межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» состоится в селе Даншино Белинского района Пензенской области 16 июня.

В Пензенской области в июне состоится историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, на нем вновь выступят русский народный хор имени Октября Гришина, ансамбль «Воронежские девчата» и солисты ансамбля «Кабардинка».

Также участниками фестиваля станут рязанский хор имени Е.Г. Попова, московский казачий хор, ансамбли «Торама» и «Поместье», самобытные творческие коллективы Пензенской области.

Читайте также

В Пензенской области впервые прошел историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest»

Будет работать «Улица мастеров», в рамках которой планируется организовать выставку-продажу изделий народных промыслов и мастер-классы для всех желающих.

Зрители увидят показ народных мордовских костюмов из Мордовии, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей. Каждый желающий сможет сфотографироваться в них в интерьере мордовской избы.

Ожидается, что на площадке фестиваля состоится выставка работ пензенских фотографов, отражающая самобытность народов, проживающих на территории региона.

У посетителей будет возможность попробовать блюда не только мордовской кухни, но и всех национальностей и народов проживающих на территории области. Для детей намечено предусмотреть работу зоопарка и аттракционов.

Предполагается, что будет организован подвоз гостей фестиваля туристическими автобусами из Пензы, Саратова, Тамбова.

Загрузка...
Читайте также
На пешеходных переходах Заречного станет светлее Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Сильнова
В пензенской библиотеке прозвучит классическая музыка В Пензенской области за год снято с реализации более 170 кг рыбы
Общественники оценят работу более 20 пензенских организаций соцобслуживания В пензенской областной библиотеке покажут классику советского кинематографа
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама