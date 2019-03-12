Пензенцы смогут оценить мультфильмы фестиваля анимационного кино Культура

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Акция «Открытая премьера» впервые состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в рамках 24-го российского фестиваля анимационного кино.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В предстоящую субботу, 16 марта, в учреждении будет организован бесплатный показ мультфильмов – участников фестиваля.

Анимационные картины поделены на четыре блока длительностью 2 часа каждый.

Согласно афише, размещенной на сайте библиотеки, в числе картин — как выпуски известных детских мультсериалов, например, «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», так и отдельные анимационные работы, в частности, «Месяц ясный», «Репа», «Бабочки», «Возвращение Саввы», «Белозубка», «Василиск», «Сколько весит облако» и «Полынница».

Посмотрев мультфильмы, посетители пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова смогут отметить понравившиеся. Их голоса наряду с выбором жителей других регионов будут учтены при выборе лучшей работы по версии зрителей.

24-й открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.

Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории РФ, или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах.