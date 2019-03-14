Живописец и скульптор Владимир Курдов скончался на 95-м году жизни Культура

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Живописец и скульптор, заслуженный художник России Владимир Курдов скончался на 95-м году жизни в четверг, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы», — говорится в тексте некролога.

Прощание с Владимиром Курдовым пройдет в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в субботу, 16 марта, с 10.00 до 12.00.

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Курдов Владимир Георгиевич родился в Смоленской губернии 20 июня 1924 года.

В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны дважды был тяжело ранен — на Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах. Перенес шесть операций, стал инвалидом войны. Был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В 1951 году окончил живописное отделение пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

В последующие годы жил и работал в Воронеже, затем — в Саратове, где в 1953–1961 годах являлся скульптором-исполнителем. В 1957 году его полотно «В тяжелые годы» экспонировалось на республиканской выставке в Москве и было удостоено диплома.

В том же году Владимир Курдов был принят в Союз художников СССР.

В 1961 году вернулся в Пензу и начал творить в направлении монументальной скульптуры. Первой работой в этом плане была скульптура Александра Радищева для педагогического училища в селе Радищево.

В 1961–1963 годах преподавал в пензенском художественном училище.

Дважды избирался председателем правления пензенской организации Союза художников (1961–1963, 1992–1995). На протяжении многих лет возглавлял художественный совет.

Создал ряд памятников, установленных в Пензе, других городах, селах и поселках Пензенской области. Так, мраморный бюст Александра Куприна на его малой родине в селе Наровчат стал первым памятником писателю в России. Бронзовый бюст Дениса Давыдова является единственным памятником, увековечившим поэта и гусара не в военной форме, а в гражданском образе.

Владимир Курдов создал более 20 произведений монументальной скульптуры, которые установлены в Пензенской, в Воронежской и Саратовской областях.

В музеях Москвы, Свердловска и Кировска находятся его работы станковой скульптуры.

Важное место в творчестве мастера занимали живописные и графические работы. В 2004 и 2009 годах в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого проходили его персональные выставки. Свыше 100 работ из этих экспозиций было передано в дар учреждению.