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В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги

09:01 | 17.03.2019 | Культура

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Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг» пройдет в Пензе с 21 марта по 2 апреля.

В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет организован в пензенской областной библиотеке для детей и юношества, а его открытие приурочат ко Всероссийскому дню поэзии.

Согласно программе фестиваля, в первый день состоится литературно-познавательная викторина по стихотворной сказке Петра Ершова «Конек-горбунок» к 185-летию со дня рождения автора. Также посетителей ждет мастер-класс по словотворчеству от писателя и библиотекаря Анны Платуновой.

Запланировано театрализованное представление, созданное на основе стихов современных детских поэтов, обсуждение книг Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, выполнение творческих заданий на их основе.

В другие дни детей и подростков пригласят принять участие в мастер-классе по разгадыванию шифров и найти с помощью полученных знаний тайник. Кроме того, они смогут сочинить историю по книгам-картинкам зарубежных авторов.

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