EN
19:24:24 Воскресенье, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Тарханах» объявлен прием заявок на соискание лермонтовской премии

15:31 | 17.03.2019 | Культура

Печать

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Прием заявок на соискание премии имени М.Ю. Лермонтова объявлен государственным музеем-заповедником «Тарханы», который расположен в Белинском районе Пензенской области.

В «Тарханах» объявлен прием заявок на соискание лермонтовской премии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Творческое состязание направлено на выявление, поддержку и продвижение молодых талантливых писателей, поэтов, музыкантов, художников и переводчиков, способных внести вклад в развитие российской культуры и продолжающих лучшие лермонтовские традиции.

Претендовать на получение премии могут авторы в возрасте от 18 до 35 лет.

Объем произведения не ограничен, но оно обязательно должно быть обнародовано ранее. При этом требуется представить материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения — рецензии, статьи в прессе или отзывы специалистов.

Выдвижение кандидатов производится государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и творческими коллективами. Прием документов завершится 1 июня.

Читайте также

В Пензе вышло в свет издание о лауреатах премии Лермонтова

Решение о присуждении премии будет приниматься на заседании научно-методического совета музея-заповедника «Тарханы» большинством голосов. При необходимости учреждение вправе привлекать независимых экспертов — переводчиков, музыкантов и художников.

Общий призовой фонд составляет 100 тыс. рублей.

Число лауреатов не ограничено. Их награждение состоится во время всероссийского лермонтовского праздника в «Тарханах», сообщается на сайте музея-заповедника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензе вышло в свет издание посвященное всем лауреатам премии имени М.Ю. Лермонтова, начиная с 2000 года. Среди более чем 80 человек — поэт Андрей Дементьев, певец Иосиф Кобзон, писатель Захар Прилепин, директор лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова. Также там есть пензенские поэты, в частности, Геннадий Горланов и Лариса Яшина.

Загрузка...
Читайте также
Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем
Библиотекари из Пензы и области обсудят результаты работы В Пензе прошел митинг в рамках всероссийской акции протеста
Ограничение должников в спецправе помогло взыскать с пензенцев 33 млн. рублей В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама