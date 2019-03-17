В «Тарханах» объявлен прием заявок на соискание лермонтовской премии Культура

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Прием заявок на соискание премии имени М.Ю. Лермонтова объявлен государственным музеем-заповедником «Тарханы», который расположен в Белинском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Творческое состязание направлено на выявление, поддержку и продвижение молодых талантливых писателей, поэтов, музыкантов, художников и переводчиков, способных внести вклад в развитие российской культуры и продолжающих лучшие лермонтовские традиции.

Претендовать на получение премии могут авторы в возрасте от 18 до 35 лет.

Объем произведения не ограничен, но оно обязательно должно быть обнародовано ранее. При этом требуется представить материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения — рецензии, статьи в прессе или отзывы специалистов.

Выдвижение кандидатов производится государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и творческими коллективами. Прием документов завершится 1 июня.

Читайте также

В Пензе вышло в свет издание о лауреатах премии Лермонтова

Решение о присуждении премии будет приниматься на заседании научно-методического совета музея-заповедника «Тарханы» большинством голосов. При необходимости учреждение вправе привлекать независимых экспертов — переводчиков, музыкантов и художников.

Общий призовой фонд составляет 100 тыс. рублей.

Число лауреатов не ограничено. Их награждение состоится во время всероссийского лермонтовского праздника в «Тарханах», сообщается на сайте музея-заповедника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензе вышло в свет издание посвященное всем лауреатам премии имени М.Ю. Лермонтова, начиная с 2000 года. Среди более чем 80 человек — поэт Андрей Дементьев, певец Иосиф Кобзон, писатель Захар Прилепин, директор лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова. Также там есть пензенские поэты, в частности, Геннадий Горланов и Лариса Яшина.