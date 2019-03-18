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В краеведческом музее Пензы пройдет выставка о местных курортах и водных объектах

13:04 | 18.03.2019 | Культура

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Выставка «Водные памятники природы и лечебно-оздоровительные курорты Пензенской области» будет открыта в краеведческом музее Пензы в полдень предстоящей среды, 20 марта.

В краеведческом музее Пензы пройдет выставка о местных курортах и водных объектах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней будут собраны экспонаты, позволяющие составить представление о ресурсах Пензенской области, хозяйственном значении водных экосистем и экологических проблемах региона.

Кроме материалов из фондов краеведческого музея, будут использованы материалы государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» и гербария имени И.И. Спрыгина при Пензенском государственном университете.

Участниками мероприятия станут пензенские биологи, экологи, представители регионального управления Росприроднадзора и областного Минлесхоза.

«Водно-болотные угодья играют огромную роль в устойчивом развитии регионов. Они выполняют ряд важных экологических функций — накопление и хранение запасов пресной воды, изъятие из атмосферы и консервация в залежах торфа углекислоты, поддержание уровня грунтовых вод и сохранение биологического разнообразия», — отметили в пресс-службе музея.

В учреждении культуры уточнили, что в настоящее время водно-болотные угодья испытывают сильное антропогенное влияние, поэтому ведущим направлением выставки является освещение проблемы их охраны.

«Информация о редких видах растений и животных, обитающих на описываемых местностях, способствует воспитанию бережного отношения к природе», — добавили в пресс-службе.

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