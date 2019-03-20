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Пензенцы смогут побывать на репетиции в драмтеатре и экскурсии в «Кукольном доме»

12:13 | 20.03.2019 | Культура

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Театральные площадки Пензы подготовили специальную программу мероприятий в рамках акции «Культурный минимум», которые состоятся в период с 25 по 29 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный представитель акции, руководитель областного отделения Российских студенческих отрядов Артем Колобов.

Пензенцы смогут побывать на репетиции в драмтеатре и экскурсии в «Кукольном доме». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это позволит молодежи и старшему поколению по-новому взглянуть на театральное искусство в столь знаковый Год театра в нашей стране, что в будущем может увеличить интерес к просмотру театральных постановок», — пояснил собеседник агентства.

Артем Колобов уточнил, что жители могут ознакомиться с программой мероприятий онлайн.

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В частности, пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского пройдет экскурсия по зрительской части и производственным помещениям, состоится открытая репетиция спектакля «Свадьба Кречинского», дискуссия о формах существования современного театра.

Театр «Голос поэта» покажет спектакль «Граф Нулин» в литературном музее.

В историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова запланирована встреча с коллективами театральных студий «Точка зрения» и «Дар».

В театре юного зрителя к акции приурочен фестиваль-конкурс художественного слова «Послушайте».

Областной театр «Кукольный дом» также подготовил для посетителей специальную программу. Так, запланирована экскурсия по театру, встреча с актерами, элементы мастер-класса кукольного спектакля и также показ постановки «Гадкий утенок».

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