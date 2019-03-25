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Пензенцам показали закулисье драмтеатра

18:10 | 25.03.2019 | Культура

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Экскурсия по зрительской части и производственным помещениям здания пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского состоялась в рамках акции «Культурный минимум» в понедельник, 25 марта.

Пензенцам показали закулисье драмтеатра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие, организованное в рабочее время в будний день смогли посетить около 20 человек разного возраста, включая детей.

В холле зрители услышали рассказ о мозаике. Затем они вместе с сопровождающим спустились в оркестровую яму, побывали под поворотным кругом и на большой сцене, где готовятся декорации к премьере спектакля «Свадьба Кречинского».

Посетители понаблюдали за движением занавеса и услышали об истории хрустальной люстры.

Также они получили представление о работе звукорежиссера.

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После осмотра малого зала присутствующие поднялись на четвертый этаж, где создаются декорации.

Затем они посетили цех пошива костюмов, которые создаются индивидуально для каждого актера по авторским эскизам, и получили возможность попасть в репетиционный зал и гримерку.

Завершилась экскурсия осмотром экспозиции музея театра, официальное открытие которого состоится в предстоящую среду, 27 марта.

Комментируя ИА «PenzaNews» стартовое мероприятие акции, руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов выразил мнение, что, побывав за кулисами, зрители будут с большим уважением относиться к театру.

«Это для того, чтобы зрители представляли себе, что создание спектакля — это вообще очень тяжелый и напряженный труд множества людей. То, что они видят на сцене — актеров, это только верхушка айсберга. Количество актеров в театре — это всего лишь одна пятая часть от общего числа сотрудников», — пояснил собеседник агентства.

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