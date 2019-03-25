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В Пензе готовится к открытию музей театра

17:54 | 25.03.2019 | Культура

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Музей истории пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского будет открыт в предстоящую среду, 27 марта.

В Пензе готовится к открытию музей театра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это событие решено приурочить ко Всемирному дню театра.

В экспозицию вошли, в частности, пять костюмов. Четыре из них представлены на манекенах, а еще один — на витрине.

Посетители смогут увидеть платье, сшитое для народной артистки РСФСР Людмилы Лозицкой, которая не смогла выйти в нем на сцену, так как в ходе одной из репетиций спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» в 2010 году почувствовала себя плохо и через две недели скончалась.

Также в экспозицию включена кружка режиссера Валерия Беляковича, ушедшего из жизни в 2016 году, с его именем, из которой он пил чай, приезжая в Пензу ставить спектакли. Она уцелела при пожаре в театре благодаря тому, что находилась в реквизиторском цеху.

Кроме того, в холле оформлены стенды, которые тезисно рассказывают об основных этапах развития театра. Здесь можно будет увидеть награды, полученные учреждением культуры на фестивалях и конкурсах в России и за рубежом.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Виталий Соколов, картинная галерея имени К.А. Савицкого предоставила для музея во временное пользование ряд своих экспонатов — живописные, графические и скульптурные работы пензенских художников, посвященные местным актерам и режиссерам.

«Понятно, что музей собирается годами. Понятно, что за такой короткий срок сделать полноценную экспозицию достаточно сложно, но мы попытались из того немногого, что сохранилось после пожара: [...] из тех предметов реквизита, которые сохранились, из некоторых костюмов, старых программок, афиш — создать срез истории и современности пензенского драматического театра», — пояснил собеседник агентства.

Виталий Соколов отметил, что экспозицию планируется расширять в части, посвященной памяти творческих работников, поскольку пока внимание уделено лишь двадцати из них.

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