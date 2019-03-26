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На ремонт помещений неверкинской сельской картинной галереи выделят бюджетные средства

18:13 | 26.03.2019 | Культура

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Неверкино, 26 марта 2019. PenzaNews. Денежные средства на ремонт помещений сельской картинной галереи, основанной философом, коллекционером и благотворителем Игорем Мануйловым, которая располагается в здании центра детского творчества села Неверкино, будут заложены в бюджете Пензенской области на 2020 год. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

На ремонт помещений неверкинской сельской картинной галереи выделят бюджетные средства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерству культуры [региона] поручаю проработать вопрос о включении этого и других объектов Неверкинского района в туристический маршрут Пензенской области», — сказал он в ходе визита в учреждение во вторник, 26 марта.

Также глава региона распорядился выделить средства на покупку оборудования для художественной студии центра детского творчества.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, в ЦДТ обучаются 510 детей в возрасте от 5 до 18 лет, реализуется 19 общеобразовательных и развивающих программ.

В 2018 году в рамках госпрограммы «Доступная среда на 2011–2020 годы» была выделена субсидия из федерального и областного бюджетов в размере 1 млн. 250 тыс. рублей на создание в центре условий для детей-инвалидов.

Благодаря этому были обустроены пандусы, заменены напольные покрытия, расширены дверные проемы, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. Обновлен кабинет психологической разгрузки. Ремонтные работы завершились в декабре.

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