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В Пензе открыт музей истории театра

17:14 | 27.03.2019 | Культура

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Музей истории пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и мемориальная доска в память о народной артистке РСФСР Людмиле Лозицкой открыты в здании учреждения культуры.

В Пензе открыт музей истории театра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемония, организованная по этому случаю, состоялась в Международный день театра, 27 марта.

Выступая на торжественном открытия музея, губернатор Иван Белозерцев назвал его важным событием для театральной общественности.

Фоторепортаж

Музей истории драмтеатра перед официальным открытием

«Поднимаясь сейчас по лестнице, я добрым словом вспомнил [бывшего губернатора] Василия Кузьмича Бочкарева. Вы помните, что он, когда случилась беда — пожар в областном драматическом театре, предпринял большие усилия для того, чтобы здание восстановить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Экспозиция театра размещена на третьем этаже драмтеатра. В нее вошли костюмы, макеты декораций, предметы реквизита, афиши, программки, исторические фотографии и копии документов.

Мемориальная доска народной артистке России Людмиле Лозицкой установлена в фойе на первом этаже рядом с выполненной в том же стиле табличкой в память о народном артисте РСФСР Семене Рейнгольде, открытой в июле 2018 года.

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