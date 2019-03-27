В Пензе открыт музей истории театра Культура

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Музей истории пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и мемориальная доска в память о народной артистке РСФСР Людмиле Лозицкой открыты в здании учреждения культуры.

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Церемония, организованная по этому случаю, состоялась в Международный день театра, 27 марта.

Выступая на торжественном открытия музея, губернатор Иван Белозерцев назвал его важным событием для театральной общественности.

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Музей истории драмтеатра перед официальным открытием

«Поднимаясь сейчас по лестнице, я добрым словом вспомнил [бывшего губернатора] Василия Кузьмича Бочкарева. Вы помните, что он, когда случилась беда — пожар в областном драматическом театре, предпринял большие усилия для того, чтобы здание восстановить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Экспозиция театра размещена на третьем этаже драмтеатра. В нее вошли костюмы, макеты декораций, предметы реквизита, афиши, программки, исторические фотографии и копии документов.

Мемориальная доска народной артистке России Людмиле Лозицкой установлена в фойе на первом этаже рядом с выполненной в том же стиле табличкой в память о народном артисте РСФСР Семене Рейнгольде, открытой в июле 2018 года.