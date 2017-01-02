Девять лет назад в Пензе сгорело здание театра Культура

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Ровно девять лет назад — 2 января 2008 года — в Пензе сгорело здание областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

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Пожар, который длился около десяти часов, тушили силами всех специальных подразделений Пензы и Заречного. По подсчетам специалистов, площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Причиной возгорания были признаны технические неисправности в электропроводке здания. Короткое замыкание произошло в одном из светильников на потолке театра, и огонь быстро распространился по чердачному помещению.

После чрезвычайного происшествия в Пензе был открыт счет для благотворительных пожертвований на строительство нового здания областного драматического театра. Примерно через полгода — к июню 2008 года — было собрано около 35 млн. рублей. Всего же, по подсчетам экспертов, требовалось около 1,5 млрд. рублей.

23 января 2008 года президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Василием Бочкаревым заявил, что федеральное правительство поможет восстановить драматический театр на условиях софинансирования.

В феврале–июне 2008 года сгоревшее здание театра было полностью разобрано. Позже был проведен открытый конкурс на архитектурный образ нового здания театра. В нем приняли участие наиболее авторитетные мастерские и проектный институт города Пензы. В итоге большинство голосов жюри присудило проекту, выполненному персональной творческой мастерской под руководством Александра Бреусова (главный архитектор проекта Алевтина Чибирева, автор архитектурного решения фасадов Игорь Кудряшов) с классической схемой планировочного решения для зданий театра.

Новое здание было построено чуть более чем за 1,5 года, и 5 марта 2010 года на сцене театра состоялся премьерный показ спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.

Здание театра выполнено в манере позднейшего классицизма с использованием элементов русского модерна. Пензенский драмтеатр является крупнейшим, самым оснащенным и современным театром новой российской провинции.

При отделке фасада использован природный красный карельский гранит, элементы декора сделаны из стеклопластика. Внутренне убранство выполнено с применением хрусталя и мрамора. Полы исполнены из искусственного отделочного камня. Свет в фойе проникает через стеклянный купол.

Сметная стоимость проекта составила 1 млрд. 489 млн. рублей, из них 651 млн. рублей выделен из федерального бюджета. Общая площадь нового здания театра составила 16,5 тыс. кв. метров, что в два раза больше прежней. Большой зал рассчитан на 1 тыс. мест. Он оснащен современным световым и звуковым оборудованием, системой климат-контроля и пожаротушения. Малый зал рассчитан на 100 мест.

Новый театр имеет свою собственную гостиницу на 15 номеров, в которой могут проживать до 40 актеров.