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В июне пензенский драмтеатр представит премьеру

11:34 | 13.04.2019 | Культура

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Премьера спектакля «Декоратор» по пьесе британского драматурга Дональда Черчилля состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в начале июня.

В июне пензенский драмтеатр представит премьеру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По сценарию, история завязывается в момент, когда английская дама по имени Марша Хорнбим возвращается домой после заграничной поездки. Она узнает, что кабинет мужа в ее квартире до сих пор не отремонтирован, а заболевшего маляра заменяет другой мужчина — Уолтер Пейдж. Внезапно в квартиру врывается еще одна героиня — Джейн Эрскин, которая узнала о романе своего мужа с Маршей Хорнбим и решила все рассказать супругу женщины.

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Когда главная героиня впадает в панику, выясняется, что Уолтер Пейдж в недавнем прошлом был профессиональным актером.

Как сообщается на сайте драматического театра, режиссером и автором сценографии выступил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков.

Над костюмами работает художник Марина Смельчакова.

Роль Марши Хорнбим репетирует заслуженная артистка России Альбина Смелова. В образе Джейн Эрскин предстанет Юлия Кузьмина. Уолтера Пейджа сыграет Альберт Ибраев. По замыслу режиссера, актеру предстоит исполнять вокальные номера.

Артисты уже провели первые репетиции.

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