Галина Репная стала народной артисткой России Культура

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено актрисе пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Галине Репной. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Вместе с ней за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства этого звания удостоены еще четыре человека.

В их числе — артист малого театра России Александр Вершинин, художественный руководитель московского центра циркового искусства Вилен Головко, артист омского государственного академического театра драмы Михаил Окунев и актер МХАТ имени А.П. Чехова Михаил Пореченков.

Репная Галина Евгеньевна родилась в городе Кропоткине Краснодарского края 7 декабря 1946 года.

Ее путь в театр начался с самодеятельных коллективов. Впервые на профессиональной сцене выступила в народном театре Кисловодска.

С 1967 года работает в пензенском областном театре драмы имени А.В. Луначарского.

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Характерная актриса широкого диапазона. Одинаково блистательно выступает как в драматических, так и в комедийных ролях классического и современного репертуара.

В 1985 году на театральном фестивале, посвященном 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, была отмечена премией за роль Веры в пьесе «Светлый май».

На фестивале 1990 года во Владимире удостоена приза за роль матери в спектакле «Зверь».

В 1993 году стала заслуженной артисткой России.

В ноябре 2011 года награждена памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

20 мая 2014 года получила премию «Актриса России» за роль Арины Петровны в спектакле «Господа Головлевы».