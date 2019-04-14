В Пензе в рамках «Библионочи» пройдут встречи с поэтами и мастер-классы Культура

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Встречи с поэтами и творческие мастер-классы включены в программу акции «Библионочь», которая пройдет в городской библиотеке №1 на улице Кронштадтского в Пензе в предстоящую субботу, 20 апреля.

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В 2019 году мероприятие посвящено театру, поэтому посетителям предложат посостязаться в актерском мастерстве и дикции в конкурсе скороговорок.

Затем участники театральной студии «Зеркальце» представят спектакль по книге Редьярда Киплинга «Маугли». Юным посетителям предложат сделать аквагрим и научиться мастерить маски и веера.

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Отдельное внимание будет уделено творчеству писателя Антона Чехова. Для знатоков пьесы «Вишневый сад» подготовлена викторина «Узнай героя», а также состоится выставка предметов литературных героев.

Взрослые читатели смогут принять участие в творческих встречах с поэтами Еленой Чебалиной, Виталием Фатеевым и Владимиром Алауховым. Они исполнят романсы, стихи и песни.

Кроме того, можно будет ознакомиться с коллекцией редких библиотечных изданий благодаря книжно-предметным экспозициям «Содружество прекрасных муз» и «Ароматы вишневого сада», сообщается на портале централизованной библиотечной системы Пензы.