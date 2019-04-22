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В Кузнецке будет открыта выставка копий известных картин

08:49 | 22.04.2019 | Культура

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Кузнецк, 22 апреля 2019. PenzaNews. Выставка репродукций картин «Малая пинакотека» будет открыта в музейно-выставочном центре Кузнецка Пензенской области в предстоящую среду, 24 апреля.

В Кузнецке будет открыта выставка копий известных картин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, жители города смогут получить представление о работах художников XIV–XVI веков — Уголино ди Нерио, Рафаэля Санти, Франческо дель Косса, Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, Сандро Боттичелли, Джана Пьетро Рицци.

Значительное место занимают работы голландских живописцев XVII века Яна де Брайя, Адриана ван Остаде, Виллема Класа Хеда, Яна Вермеера, Питера Брейгеля старшего. Интерес представляют портреты, исторические и жанровые работы художников XIX века Эрнста Норманда, Джона Синглотона Копли, Вильяма-Адольфа Бугро, сообщается на сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Картины экспозиции «Малая пинакотека» выставлялись в течение нескольких месяцев в губернаторском доме Пензы, где их посмотрели около 12 тыс. человек.

Выставка также пребывала некоторое время в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, в выставочном центре Заречного, Никольском музее стекла и хрусталя.

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