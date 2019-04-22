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В Пензе балетмейстеры поделятся опытом с коллегами

11:30 | 22.04.2019 | Культура

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Областной семинар-практикум по хореографии состоится на базе образцовой студии свободного танца «Аксиома» дома народного творчества в здании №43Б на улице Большая Бугровка в Пензе в предстоящую пятницу, 26 апреля.

В Пензе балетмейстеры поделятся опытом с коллегами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, обучающее мероприятие предназначено для руководителей хореографических коллективов и балетмейстеров районных и городских культурно-досуговых учреждений.

Руководитель студии «Аксиома» Ольга Юсупова поделится своим опытом по развитию способностей воспитанников.

Преподаватель отделения «Народное художественное творчество» филиала саратовского областного колледжа искусств Екатерина Загорнякова объяснит, как при создании постановок использовать творческий потенциал учеников.

Ее коллега Дарья Макеева уделит внимание основам классического и русского танца, а также комбинированию традиционных элементов с современной хореографией.

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