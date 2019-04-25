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«Jazz May» является примером успешного взаимодействия общества, власти и бизнеса — Ягов

16:51 | 25.04.2019 | Культура

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который пройдет в Пензе 17–19 мая в девятый раз, является ярким примером успешного взаимодействия гражданского общества, власти и бизнеса. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Jazz May» является примером успешного взаимодействия общества, власти и бизнеса — Ягов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Фестиваль «Jazz May Penza» отличается тем, что это как раз яркий пример взаимодействия региональной власти, гражданского общества и бизнеса, когда все действуют не разрозненно, а работают в одной команде на конечный результат. И, конечно, я хочу всех поблагодарить за эту совместную работу», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю, которая состоялась в областной филармонии в четверг, 25 апреля.

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Зампред регионального правительства напомнил, что за девятилетнюю историю фестиваля были такие периоды, когда его удавалось проводить только благодаря энтузиазму организаторов.

«В прошлом году было принято губернатором правильное и верное решение о том, что фестиваль «Jazz May» настолько является важным для Пензенской области, что ежегодно с 2018 года выделяется финансирование на фестиваль порядка 1 млн. рублей. И соответственно это, конечно, позволяет нам думать о том, что фестиваль будет развиваться. Финансовая подпитка позволяет приглашать артистов не только из России, но и из других стран мира», — отметил Олег Ягов.

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