В Пензе открыта продажа билетов на вечерние концерты фестиваля «Jazz May» Культура

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Билеты на вечерние концерты, которые пройдут в рамках IX международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May» в областной филармонии и киноконцертном зале «Пенза» 17–19 мая, появились в продаже.

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Организаторы мероприятия анонсировали первый день как «самый джазовый». Официальную программу в филармонии откроют хозяева площадки — эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Также на сцену выйдет квинтет Юрия Псянчина из Екатеринбурга. Коллектив представит программу, состоящую из авторских композиций и современных джазовых пьес в оригинальных аранжировках. Кроме того, вниманию зрителей будет представлено трио Энтони Стронга (Anthony Strong) из Великобритании. Прозвучат песни с новой пластинки музыканта «Me And My Radio».

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Во второй день, который заявлен как «самый ритмичный», на сцене филармонии выступит московское фолк-джазовое трио «Kle2Go». Согласно анонсу, для аудитории подготовлены сюрпризы, перечень которых не исчерпывается барабанным соло на чемодане и горловым пением, наложенным на упругий фанк. Кроме того, зрителей ждет встреча с коллективом «Benny Greb Moving Parts». Берлинский барабанщик Бенни Греб (Benny Greb) назван главной зарубежной звездой фестиваля «Jazz May» 2019 года. В Пензе он выйдет на сцену в сопровождении британского гитариста Криса Монтага (Chris Montag) и американского басиста польского происхождения Янека Гвиздалы (Janek Gwizdala).

Заключительный день анонсирован как «самый зрелищный». В этот вечер в киноконцертном зале «Пенза» выступит коллектив «David Helbock RandomControl» из Австрии, трое участников которого играют примерно на 20 музыкальных инструментах, в том числе на рояле, флюгельгорне, тубе, диджериду, саксофоне, кларнете, флейте и различных видах перкуссии. На фестивале группа представит новую пластинку «Tour d’Horizon». Также жители и гости Пензы получат возможность оценить московский арт-проект с 25-летней историей «Джаз бас театр Алекса Ростоцкого», который объединяет российских музыкантов, художников, дизайнеров, актеров и даже мастеров китайской чайной церемонии.

Стоимость билетов варьируется от 500 до 800 рублей.