Тематическое построение фестиваля «Jazz May» поможет пензенцам сориентироваться — Рубцов Культура

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Официальная программа IX международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который пройдет в Пензе 17–19 мая, выстроена тематически, чтобы помочь сориентироваться любителям музыки. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что современные слушатели, даже те, кто является поклонником джазовой музыки, [...] далеко не все ориентируются в именах и современных жанрах, поэтому в принципе мы пытаемся максимально облегчить вот эту навигационную систему, систему перемещения по фестивальной программе для слушателей. В этом году впервые каждый день фестиваля имеет свою тематическую привязку, чтобы публике было понятнее, на что она идет», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю, которая состоялась в областной филармонии в четверг, 25 апреля.

Олег Рубцов пояснил, что первый день станет «самым джазовым»: на сцене филармонии свое творчество представят трио Энтони Стронга (Anthony Strong) из Великобритании и квинтет Юрия Псянчина из Екатеринбурга.

По его мнению, у последнего коллектива большое будущее и вскоре о нем узнает вся Россия, ближнее и дальнее зарубежье.

Читайте также

«Jazz May» является примером успешного взаимодействия общества, власти и бизнеса — Ягов

Второй день фестиваля, 18 мая, продюсер назвал «самым ритмичным» — на этот день запланировано яркое шоу, которое устроит московское фолк-джазовое трио «Kle2Go», а также выступление берлинского барабанщика Бенни Греба (Benny Greb), что, по оценке Олега Рубцова, станет историческим событием для Пензы.

По его словам, 19 мая будет «самым зрелищным днем»: на сцене киноконцертного зала «Пенза» выступят два коллектива — «David Helbock RandomControl» из Австрии, трое участников которого играют на 20 музыкальных инструментах, и московский арт-проект «Джаз бас театр Алекса Ростоцкого».

«Алекс Ростоцкий, помимо того, что музыкант, еще художник и путешественник. Он забирается в самые невероятные уголки земного шара, вглубь Африки, Индии и отовсюду привозит какие-то музыкальные традиции, который вплетает в свое творчество и на основе которых создает живописные полотна. Из этих живописных полотен будет составлен видеоряд, который будет сопровождать выступление», — сказал Олег Рубцов.