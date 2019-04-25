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На открытой площадке фестиваля «Jazz May» в Пензе хотят выступить 40 коллективов

17:56 | 25.04.2019 | Культура

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Около 40 коллективов подали заявки на участие в IX международном фестивале джазовой музыки «Jazz May», который пройдет в Пензе 17–19 мая, хотя разместить более 17 блоков выступлений технически невозможно. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

На открытой площадке фестиваля «Jazz May» в Пензе хотят выступить 40 коллективов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас число заявок фактически в два раза больше, чем в прошлом году. Чем дальше, тем сильнее перед нами стоит вопрос некоего конкурсного отбора. Он пока, должен признаться, основан больше на наших вкусовых предпочтениях и пристрастиях, но совершенно очевидно, что, если дело так пойдет и дальше таким же образом, то в следующем году надо предварительный конкурс какой-то заочный с серьезным жюри устраивать», — пояснил он в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю, которая состоялась в областной филармонии в четверг, 25 апреля.

Олег Рубцов добавил, что около 15 заявок поступило из других городов, в частности, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы, при этом за выступление на открытой площадке не предусмотрен гонорар или компенсация расходов на проезд и проживание.

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Говоря о программе, продюсер фестиваля отметил, что 18 мая на сцену выйдет столичная группа «Shoo», а 19 мая выступит воссоединившаяся пензенская группа «Бухарин Blues».

По словам Олега Рубцова, окончательный состав участников пока не определен.

«Вряд ли сейчас еще могу кого-то анонсировать, но естественно опять будет блок «JazzKids», то есть участники – ученики музыкальных школ города Пензы. Для них «Jazz May» является, не буду говорить, что самым главным событием в году, но совершенно точно одним из», — сказал он.

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