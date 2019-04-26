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Пензенская картинная галерея готовится представить виртуальный тур по залам

14:38 | 26.04.2019 | Культура

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Виртуальный тур по основной экспозиции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого стал доступен по QR-коду и в течение ближайших месяцев будет размещен на сайте учреждения.

Пензенская картинная галерея готовится представить виртуальный тур по залам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это новая форма работы. Уже у многих столичных музеев, начиная с Пушкинского, на сайтах есть виртуальные туры. Они предназначены для людей, которые не имеют возможность приехать в Пензу или попасть в картинную галерею здесь и сейчас. Можно будет ознакомиться с основной экспозицией, какие у нас представлены выдающиеся произведения первого порядка. Познакомившись с ней виртуально, можно будет приехать и увидеть лично», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь картинной галереи Милена Месечан.

По ее словам, презентацию виртуального тура намечено провести в ходе акции «Ночь искусств» 18 мая.

Милена Месечан отметила, что на сайте его функционал будет доступен частично, а полностью — по QR-кодам на сувенирной продукции.

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Как пояснил ИА «PenzaNews» руководитель занимающейся данным проектом компании «Эти.Медиа» Сергей Бычков, достаточно просто отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона и перейти по ссылке, никакие специальные устройства при этом не нужны.

«Сейчас у нас снят и обработан уже материал по музею Ульянова, есть несколько ведомственных музеев, [...] есть виртуальный тур по Успенскому собору. По Спасскому кафедральному собору делали очень интересный тур: отрисовывали его в 3D и показывали, как будет выглядеть внутреннее оформление и убранство. Стояла задача показать, как будут выглядеть полы, потому что там будет интересная мозаика, и как будет выглядеть иконостас», — сказал собеседник агентства.

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