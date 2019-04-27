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Пензенцам предложили культурно отдохнуть в Самаре в выходные по системе «все включено»

12:31 | 27.04.2019 | Культура

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Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Жители Пензы получили возможность приобрести туры выходного дня в Самару в рамках межрегионального проекта «В театр лучше поездом». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Пензенцам предложили культурно отдохнуть в Самаре в выходные по системе «все включено». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы, сочетающий в себе путешествие и туризм. Гостям предлагается провести культурные выходные с программой, подготовленной по принципу «все включено» Путешественникам в Самаре на выбор доступно посещение академического театра оперы и балета и академического театра драмы имени Максима Горького с обязательным посещением спектакля», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, также туристы из Пензы смогут побывать в других учреждениях культуры Самары, например, областном художественном музее, музее модерна и музее Эльдара Рязанова.

«Совершить путешествие можно каждую субботу. В стоимость тура включен железнодорожный проезд по маршруту «Пенза — Самара — Пенза», проживание в отеле, питание, входные билеты в театр и музеи, экскурсионное обслуживание и трансфер», — уточнила Валерия Митякина.

По данным на сайте «РЖД», стоимость двухдневного тура составляет почти 6,5 тыс. рублей.

Предполагается, что в перспективе жителям Самары будут предложены аналогичные туры в Пензу.

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