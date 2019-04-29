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Летний сезон в двух пензенских парках будет открыт 1 мая

08:07 | 29.04.2019 | Культура

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Торжественное открытие 198-го летнего сезона в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и детском парке в микрорайоне Арбеково города Пензы состоится в предстоящую среду, 1 мая.

Летний сезон в двух пензенских парках будет открыт 1 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ЦПКиО выступят творческие коллективы, гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы. Запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурсы и игры.

На территории парка будут размещены фотозоны. Завершит праздник дискотека под открытым небом на видовой аллее.

В детском парке посетителей также ждет концертная программа. В частности, выступят вокально-хореографический ансамбль «Очаровашки», коллектив «Забава», участники центра циркового и эстрадного искусства «Антре» и воспитанники детской музыкальной школы №7.

Для детей будут подготовлены игры, конкурсы и викторины. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе от детской школы искусств «Гармония» и сразиться в турнире по шашкам.

Праздник завершится выступлением фолк-рок-группы «Савелич Бэнд», сообщает пресс-служба мэрии.

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