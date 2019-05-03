«Бурановские бабушки» выступят на фестивале «Канитель» под Пензой Культура

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Российский фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки», представлявший Россию на конкурсе «Евровидение – 2012», выступит на V международном фестивале творчества и рукоделия «Канитель», который пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 14 по 16 июня. Об этом сообщила организатор мероприятия Людмила Тимакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она выразила уверенность в том, что колоритные исполнительницы подчеркнут народную направленность фестиваля.

По словам организатора, планируется, что «Бурановские бабушки» будут исполнять песни более часа.

«Я познакомилась с их творчеством на форуме «Таврида» в Крыму. […] Они на сцене делали что-то невероятное», — отметила Людмила Тимакова, добавив, что коллектив не только дает качественные концерты, но и активно взаимодействует со зрителями, не отказывая поклонникам в общении.

«Они согласились сразу, причем еще на «Тавриде», — сказала организатор «Канители».

Предполагается, что на фестивале будет установлено две сцены.

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На главной зрителей намечено познакомить с национальными культурами Пензенской области.

Вторая музыкальная площадка «Волжский разгуляй» объединит бардов, за выступлениями которых посетители мероприятия будут наблюдать, расположившись на настоящем сеновале.

V международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» объединит в Пензенской области работу ремесленной ярмарки, музыкальных сцен и тематических аттракционов.

Символом мероприятия выбрана птица счастья, а его название происходит от традиционного для региона ремесла — золотного шитья канителью.

По задумке организаторов, фестиваль призван помочь осмыслить значение народных ремесел в современной жизни, а также выступить площадкой для обмена опытом мастеров из разных регионов и стран.