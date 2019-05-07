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Виктор Кувайцев наградил пензенских школьников, отличившихся на Дельфийских играх

15:58 | 07.05.2019 | Культура

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вручил памятные подарки учащимся, успешно выступившим на Дельфийских играх.

Виктор Кувайцев наградил пензенских школьников, отличившихся на Дельфийских играх

Фото: Penza-gorod.ru

«Гордимся тем, что в нашем городе столько призеров престижных соревнований, что Пенза входит в десятку лучших в дельфийском рейтинге. Ваши успехи придают городу известность», — отметил он, обращаясь к детям и их наставникам в ходе встречи, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 7 мая.

Мэр особо выделил детскую музыкальную школу имени В.П. Чеха, воспитанники которой завоевали семь золотых и одну бронзовую медали.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что власти города стремятся к тому, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой творческий потенциал.

Дельфийские игры, организованные в 18-й раз, прошли в Ростове-на-Дону 19–24 апреля. Их участниками стали около 2,5 тыс. творчески одаренных детей, в том числе 28 из Пензенской области.

В номинации «Эстрадное пение» в возрастной группе «14–17 лет» «золото» завоевала Арина Титова.

Андрей Усков удостоен специального диплома за исполнение виртуозного произведения в номинации «Фортепиано».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, 10-летний аккордеонист Илья Захаров стал дипломантом, а Дмитрий Лисушкин занял пятое место в номинации «Изобразительное искусство» в средней возрастной группе.

Кроме того, Пензу представляли воспитанники студии «Вишневый сад» центра культуры и досуга. Они выступали в номинации «Современная хореография».

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