Новую экспозицию музея молодежи в Пензе представят 17 мая Культура

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Открытие новой экспозиции музея молодежи состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 17 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» специалист пензенского дома молодежи Олег Машин, являющийся автором экспозиции, в нее вошли одежда, игрушки, школьные принадлежности и гаджеты 1990-х годов.

Кроме того, по его словам, посетители смогут ознакомиться с предметами дореволюционного и советского времени.

Собеседник агентства отметил также, что для школьников планируется организовать музейные уроки, чтобы побудить в них желание посещать выставки, театры и библиотеки.

Ожидается, что экспозиция будет работать до сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытие музея состоялось на втором этаже дома молодежи в октябре 2018 года.

Первая экспозиция была посвящена 100-летию ВЛКСМ.