EN
15:40:00 Четверг, 16 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новую экспозицию музея молодежи в Пензе представят 17 мая

17:49 | 15.05.2019 | Культура

Печать

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Открытие новой экспозиции музея молодежи состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 17 мая.

Новую экспозицию музея молодежи в Пензе представят 17 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» специалист пензенского дома молодежи Олег Машин, являющийся автором экспозиции, в нее вошли одежда, игрушки, школьные принадлежности и гаджеты 1990-х годов.

Кроме того, по его словам, посетители смогут ознакомиться с предметами дореволюционного и советского времени.

Собеседник агентства отметил также, что для школьников планируется организовать музейные уроки, чтобы побудить в них желание посещать выставки, театры и библиотеки.

Ожидается, что экспозиция будет работать до сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытие музея состоялось на втором этаже дома молодежи в октябре 2018 года.

Первая экспозиция была посвящена 100-летию ВЛКСМ.

Загрузка...
Читайте также
Областной форум советов отцов пройдет в Пензе 18 мая Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери
В Иссе женщина осуждена за дачу заведомо ложных показаний Житель Бессоновского района лишился почти 100 тыс. рублей, поверив незнакомцу
Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая Виктор Кувайцев провел личный прием граждан
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама