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Ларисе Алексеевой предложено присвоить звание почетного гражданина Пензы

10:17 | 17.05.2019 | Культура

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Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Начальник управления культуры Вера Фейгина предложила присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» руководителю хореографического ансамбля «Вензеля», заслуженному работнику культуры России Ларисе Алексеевой.

Ларисе Алексеевой предложено присвоить звание почетного гражданина Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она представила депутатам соответствующее ходатайство на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Начальник управления отметила профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность Ларисы Алексевой, ее вклад в сохранение богатого культурного наследия Пензенской области, развитие и популяризацию хореографического искусства и народного танца, большую работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

«Она достойна этого звания, верна своей профессии, своему коллективу, верна Пензе», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.

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