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На фестивале «Jazz May» в Пензе побывали 12 тыс. человек

12:07 | 21.05.2019 | Культура

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. 12 тыс. человек посетили IX международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который проходил в Пензе в течение трех дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

На фестивале «Jazz May» в Пензе побывали 12 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках фестиваля в Пензе выступили более 40 коллективов. Большинство стали участниками программы на открытой площадке.

На вечернем концерте свое творчество в первый день представили трио Энтони Стронга (Anthony Strong) из Великобритании и квинтет Юрия Псянчина из Екатеринбурга, во второй — московское фолк-джазовое трио «Kle2Go» и берлинский барабанщик Бенни Греб (Benny Greb), в третий — «David Helbock RandomControl» из Австрии и столичный арт-проект «Джаз бас театр Алекса Ростоцкого».

Все эти выступления собирали аншлаг в большом зале областной филармонии.

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