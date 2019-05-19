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Джазовый фестиваль в Пензе стал центром притяжения представителей разных поколений

12:20 | 19.05.2019 | Культура

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Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. IX международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который третий день проходит в Пензе, стал центром притяжения представителей разных поколений.

Джазовый фестиваль в Пензе стал центром притяжения представителей разных поколений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На Юбилейную площадь, где организованы бесплатные концерты под открытым небом, приезжают жители всех районов города, в том числе большое количество молодежи, которую не так часто можно увидеть на официальных городских мероприятиях.

Кроме того, фестиваль, который заслужил репутацию одного из наиболее ярких событий в культурной жизни Пензы, привлек поклонников музыки из других регионов.

Помимо непосредственно джаза, посетители имеют возможность проникнуться духом творчества на мастер-классах, получить новые знания во время лекций и раскрыть свои таланты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году программа каждого дня международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May» в Пензе имеет свою тематическую привязку.

Фоторепортаж

Фестиваль «Jazz May»

Первый был объявлен «самым джазовым». На сцене филармонии свое творчество представили трио Энтони Стронга (Anthony Strong) из Великобритании и квинтет Юрия Псянчина из Екатеринбурга.

Второй день стал «самым ритмичным». Зрители увидели яркое шоу, которое устроило московское фолк-джазовое трио «Kle2Go», а также выступление берлинского барабанщика Бенни Греба (Benny Greb).

19 мая названо «самым зрелищным днем». На сцене киноконцертного зала «Пенза» выступят два коллектива — «David Helbock RandomControl» из Австрии, трое участников которого играют на 20 музыкальных инструментах, и московский арт-проект «Джаз бас театр Алекса Ростоцкого».

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