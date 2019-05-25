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Пензенские артисты передали символ театрального марафона саратовским коллегам

13:23 | 25.05.2019 | Культура

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Артисты пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского передали символ всероссийского театрального марафона, стартовавшего во Владивостоке в январе 2019 года, саратовским коллегам в субботу, 25 мая.

Пензенские артисты передали символ театрального марафона саратовским коллегам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная церемония состоялась на площади Киселева перед театром юного зрителя.

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Затем на большой сцене учреждения культуры пензенские артисты открыли свою гастрольную программу в рамках марафона показом детского музыкального спектакля «Приключения Бонифация».

Она продолжится 26 и 27 мая на сцене саратовского театра драмы имени И.А. Слонова. Пензенские актеры покажут работы «Ромео и Джульетта» и «Хорошая».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области, затем в Оренбург эстафету передаст театр оперы и балета. Артисты покажут на гастролях три постановки.

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