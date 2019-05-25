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Пензенцы встретились с детскими писателями

16:14 | 25.05.2019 | Культура

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Читательская встреча с детскими авторами, которые посетили Пензу в рамках VI открытого съезда Союза российских писателей, состоялась в центральной городской библиотеке имени В.Г. Белинского в субботу, 25 мая.

Пензенцы встретились с детскими писателями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Интерес участники встречи проявили к морским рассказам латвийского писателя, штурмана корабля дальнего плавания, профессионального художника и автора детских песен Владимира Новикова. Вместе с ним они приняли участие в импровизированном спектакле. В подарок юным пензенцам он преподнес дружеские шаржи.

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Затем Ольга Клюкина рассказала слушателям о своем проекте «Детское время» — литературном конкурсе, в рамках которого был издан сборник произведений для детей и подростков. Дети и взрослые обсудили притчи, которые вышли в ее книге «Мудрый ослик».

Поэтесса Вера Хамидуллина провела мастер-класс со стихами-перевертышами. Она подарила всем присутствующим в зале детям книги своего издательского проекта, посвященного сказкам на разных языках.

Кроме того, писательница Надежда Васильева презентовала новый сборник детских рассказов, особое внимание уделив добрым и поучительным историям для школьников.

В завершение пензенский поэт Виктор Гвоздев прочитал стихи о детях, отношениях в семье, искренних традициях, сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы.

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