Новый сезон «Литературного привала» в Пензе откроется 12 июня Культура

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. «Литературный привал» в первый раз за сезон 2019 года будет развернут в Пензе в сквере имени Д.В. Давыдова в День России и День города, 12 июня.

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«Мы открываем пятый, юбилейный сезон, нашего проекта. В этом году его концепция останется прежней: создание максимально комфортных условий для истинных ценителей книги и чтения. На площадках будет работать книжный художник, библиотекари-экскурсоводы. Для книголюбов будут организованы места для уединенного чтения», — пояснила директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

На площадке будут представлены читальные залы для взрослых и детей, фотозоны, мастер-классы. Для всех желающих будут проводиться пешеходные экскурсии по центру города, обзоры по краеведческим изданиям. Прохожие смогут увидеть арт-галерею «Классики в современности», получат возможность познакомиться с новыми изданиями о Пензе и Пензенской области.

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В зоне буккроссинга можно будет взять на обмен понравившееся издание, оставить книги новым читателям из личных библиотек.

Для семей организуют зону с детской литературой и книжными новинками. Для подростков и молодежи библиотекари проведут лабораторию интерактивного чтения «Book-вау!» с настольными играми, литературными ребусами и квестами.

Как сообщается на сайте библиотечной системы, при благоприятных погодных условиях «Литературный привал» будет принимать гостей в этот день с 11.00 до 18.00.