Мэр Пензы перечислил фестивали, которые пройдут в День России Общество

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации города Виктор Кувайцев обозначил мероприятия, которые будут организованы в День России на разных площадках в рамках концепции «Фестивальная Пенза».

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«Планируем, что на площади Ленина пройдет фестиваль «Город детства», в котором главными героями станут юные артисты. «Город музыки» зазвучит на Юбилейной площади. Там будет работать интерактивная площадка «Потрогай музыку руками», где можно попробовать сыграть на различных музыкальных инструментах. Фестиваль сладостей пройдет в сквере «Копилка пословиц». Территория возле торгового центра «Пассаж» будет зоной театрального фестиваля», — сказал он в ходе совещания в мэрии в пятницу, 31 мая.

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Виктор Кувайцев отметил, что в сквере «Копилка пословиц» также будет организована ярмарка изделий ручной работы и поручил, чтобы места их торговли были упорядочены и тематически оформлены.

Он добавил, что необходимо обеспечить бесплатной питьевой водой юных артистов и остальных горожан, пришедших на праздник, а также установить биотуалеты.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятиях в честь Дня России и Дня города 12 июня планируется задействовать улицу Московскую, площадь имени В.И. Ленина, скверы в центральной части Пензы, парки и зоопарк. Центральной площадкой станет Юбилейная площадь.